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Виллиан Роша из ЦСКА набил себе татуировку с Бартом Симпсоном

Виллиан Роша из ЦСКА набил себе татуировку с Бартом Симпсоном
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о своих татуировках.

«Я сам не знаю, сколько у меня татуировок. Наверное, около 20. Какие-то я делал в Бразилии, какие-то в Португалии. Если найду хорошего мастера в России, то, может, и здесь набью. Должно быть сделано хорошо, потому что рисунок останется с тобой навсегда. У меня есть Барт Симпсон, есть Микки-Маус. Эти мультики я пересматривал в детстве», — сказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Виллиан Роша стал игроком ЦСКА в прошедшее трансферное окно. Согласно данным портала Transfermarkt, его переход обошёлся красно-синим в € 2 млн, а с самим футболистом заключён контракт до 30 июня 2025 года.

Полное интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате»:

«Прикалывался, что купил себе личный пляж». Большое интервью с Рошей из ЦСКА «Прикалывался, что купил себе личный пляж». Большое интервью с Рошей из ЦСКА
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