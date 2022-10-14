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Защитник ЦСКА рассказал, кто лучше всех в команде играет в FIFA

Защитник ЦСКА рассказал, кто лучше всех в команде играет в FIFA
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27-летний бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал, кто в составе армейцев лучше всех играет в FIFA.

«Каждый день играю в FIFA, чуть ли не каждый час. Шучу, конечно. Максимум часа три-четыре играю в FIFA. Когда перебарщиваю, то жена начинает: «Ты хочешь только в приставку играть, что ли? Может, всё-таки уделишь мне внимание?» В такие моменты выключаю и провожу время с ней.

Хорошо ли я играю в FIFA? Нет. Бруно Фукс намного сильнее – лучший в ЦСКА. Ну из тех, с кем я играл в FIFA, а это ещё Мойзес, Медина и Адольфо. Мне приходится брать «Баварию», «Барселону» и «Сити», чтобы соперничать с Мойзесом и Бруно. Хотя он тоже берёт неплохие команды. Если у меня «Бавария», то у него «Атлетико», — сказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате»:

«Прикалывался, что купил себе личный пляж». Большое интервью с Рошей из ЦСКА «Прикалывался, что купил себе личный пляж». Большое интервью с Рошей из ЦСКА
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