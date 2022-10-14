Бывший тренер ЦСКА: из нашей команды 2001 года в РПЛ закрепился только Сильянов

Бывший тренер молодёжных команд ЦСКА Денис Первушин поделился воспоминаниями о совместной работе с действующим защитником «Локомотива» Александром Сильяновым, который на правах аренды выступает за «Ростов»
«Как только я принял команду 2001 года рождения, селекционер академии Денис Машкарин сообщил: «В «Крыльях Советов» 2000 года есть интересный мальчишка, защитник». Он и привёл Сильянова на просмотр. После первой же тренировки я принял решение зачислить его в команду. Сразу было видно: футболист. Мне нужен был центральный защитник, а Саша всем критериям — антропометрия, скоростные возможности, техническая оснащённость, понимание футбола — соответствовал. Когда им было по 16 лет, габариты позволяли Сильянову играть в центре. Уже потом, когда ровесники подтянулись, проблема роста иногда начала проявляться. Но даже сейчас в РПЛ Карпин иногда использует Сашу на этой позиции.
До молодёжки ЦСКА с 2001 года добралась большая группа игроков, а до профессионального футбола — лишь Максим Данилин, который числится в системе «Динамо», и Данил Савиных (сейчас в «Зените-2»). А в РПЛ, получается, закрепился один Сильянов», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 14 октября 2022
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