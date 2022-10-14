«Барселона» сыграет с «Реалом» в футболках с изображением лейбла Дрейка

«Барселона» сыграет в предстоящем матче испанской Примеры с мадридским «Реалом» с новым логотипом на форме в честь достижения канадского хип-хоп исполнителя Дрейка, сообщает Mundo Derortivo.



Отмечается, что рэпер стал первым артистом, песни которого набрали 50 миллиардов прослушиваний на Spotify — сервисе, являющимся генеральным спонсором «Барселоны». На футболках игроков каталонского клуба в предстоящем «эль класико» будет расположена сова — символ лейбла Дрейка OVO.

«Чтобы отпраздновать статус первого артиста с 50 миллиардами прослушиваний на Spotify, «Барселона» расположит на форме сову OVO на «эль класико» в воскресенье. Это не выглядит реальным, но это так», — написал Дрейк в своих социальных сетях.



Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт в Мадриде в воскресенье, 16 октября. Начало — в 17:15 мск.

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