Виллиан Роша сказал, что хочет добиться в ЦСКА того же, что и Максим Боков
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, что хочет добиться в ЦСКА того же, что и бывший игрок армейцев Максим Боков.
«Знаю ли, кому до меня принадлежал четвёртый номер? Отцу нашего вратаря (речь про Данилу Бокова – сына Максима Бокова. – Прим. «Чемпионата»). Когда я пришёл в ЦСКА, то он мне рассказал, что четвёртый номер раньше был у его отца.
Мы иногда пересекаемся, и я спрашиваю: «Нормально? Достойно играю для четвёртого номера?» Он отвечает, что хорошо представляю «четвёрку». Я начал изучать и узнал, что за футболист был его отец, – легенда клуба. Хочу добиться того же в ЦСКА», — сказал Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате»:
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