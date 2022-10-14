Новичок ЦСКА Роша: кто знает, может, снова забью «Спартаку» головой

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал, что планирует продолжать забивать голы.
«Не планирую на этом останавливаться (количестве голов). Кто знает, может быть, в воскресенье (речь о дерби со «Спартаком». – Прим. «Чемпионата») снова забью головой.
Второй навес всегда опаснее? Да-да, так часто бывает. Мы тренируем концентрацию, чтобы второй кросс становился нашим. Тут я удачно расположился, подал сигнал для навеса и забил. При первой подаче по мне играл соперник, но потом я сделал движение, чтобы он меня больше не видел», — сказал Виллиан Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
В текущем сезоне РПЛ защитник ЦСКА провёл четыре матча и отметился одним голом. В Кубке России — две игры и один забитый мяч.
Полное интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате»:
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