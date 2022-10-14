Гашкин: в «Уралане» мне предложили в два раза больше, чем получал в Москве
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Бывший футболист московских «Торпедо» и «Спартака» Андрей Гашкин объяснил, почему в 32 года принял решение перейти в элистинский «Уралан». По его словам, всё дело в финансовых условиях — «Уралан» предложил ему вдвое больше, чем платили в Москве.
«В «Уралан» пошёл завершать карьеру? Можно сказать, об этом я и думал. Мне было уже 32 года, предложили хорошие деньги, в два раза больше, чем получал в Москве. А жить же после карьеры надо как‑то. Эти деньги мне и помогли до сих пор как‑то удерживаться на плаву. Не сказать, что они были очень большие. Просто потом начал задумываться, как жить после футбола. Получилось удачно эту сумму вложить и спокойно жить сейчас», — приводит слова Андрея Гашкина «Матч ТВ».
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