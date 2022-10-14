Четверо полицейских пострадали из-за беспорядков в концовке матча «Вест Хэм» — «Андерлехт»

Матч между английским «Вест Хэмом» и бельгийским «Андерлехтом» (2:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги конференций завершился массовыми беспорядками, сообщает Sky Sports.



Отмечается, что в ходе беспорядков ранения получили четверо полицейских. В концовке игры болельщики «Андерлехта» стали бросать файеры и пластиковые стулья на сектор с фанатами хозяев, после чего в ситуацию вмешалась полиция. У одного из офицеров — подозрение на перелом запястья, другому наложили швы из‑за травмы головы. Ещё двое офицеров получили удары по голове.



«Мы хотим извиниться перед «Вест Хэмом» за такое поведение», — заявил один из представителей «Андерлехта».



«Вест Хэм» занимает первое место в группе В, набрав 12 очков после четырёх матчей. «Андерлехт» — на третьей строчке с четырьмя баллами.

Фанаты забросали поле файерами во время матча в Израиле: