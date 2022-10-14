Роналду: мы верим до конца
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в социальной сети.
«Мы верим до конца», — написал Роналду в «Твиттере», добавив эмодзи с клубными цветами и фотографию команды перед матчем Лиги Европы с кипрской «Омонией».
Вчера, 13 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал кипрскую «Омонию». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд». На 93-й минуте отличился полузащитник Скотт Мактоминей. Этот гол принёс «Манчестер Юнайтед» победу со счётом 1:0. Ранее Роналду поразил ворота «Омонии» в предыдущей выездной встрече.
Английский клуб занимает второе место в группе, отставая от испанского «Реала Сосьедад» на три очка.
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