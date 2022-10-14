Уткин отреагировал на слова Заремы Салиховой о хорошем багаже в «Спартаке»

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на слова Заремы Салиховой об оставленном багаже в «Спартаке». Ранее супруга экс-президента красно-белых Леонида Федуна отреагировала на убедительные результаты команды словами: «Мы оставили отличный багаж».

«Зарема Салихова снова напарывается на свои слова. Она заявила: «Смотрите, какой хороший багаж мы оставили в «Спартаке», — сильная команда, сильный тренер». Ну багаж по отношению к «Спартаку» — это слово, наверное, второе по пресловутости после слова «пиджак». Багаж Аленичева был, вы же помните…

На самом деле, может быть, иногда команда взлетает после того, как избавляется от балласта. Вот «балласт» — это было бы новое слово в сравнении с «багажом», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.