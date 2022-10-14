Новичок ЦСКА Роша: жена шутит, чтобы я был аккуратнее при фото

27-летний бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопрос о ревности жены.

«Ревнивая ли жена? Мы доверяем друг другу. Она знает, что может на меня полагаться, как и я на неё. Всегда уважаем друг друга. Я – футболист. Ко мне могут подойти люди и сфотографироваться. Она понимает, что дальше этого не пойдёт. Хотя иногда шутит, чтобы я был аккуратнее, что она за мной присматривает», — сказал Виллиан Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



Напомним, Виллиан Роша стал игроком ЦСКА в прошедшее трансферное окно. Согласно данным портала Transfermarkt, его переход обошёлся красно-синим в € 2 млн, а с самим футболистом заключён контракт до 30 июня 2025 года.



В текущем сезоне РПЛ защитник ЦСКА провёл четыре матча и отметился одним голом.



Полное интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате»: