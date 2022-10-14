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Левандовски — о ничьей с «Интером»: «Барса» так хотела забить, что забывала об обороне

Левандовски — о ничьей с «Интером»: «Барса» так хотела забить, что забывала об обороне
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал игру команды в матче Лиги чемпионов с «Интером» (3:3).

«Мы так сильно хотели забить больше голов, что порой забывали об обороне и о контратаках «Интера». Они слишком легко доходили до наших ворот и создавали голевые ситуации. В последнее время у «Барсы» много травм, тяжело постоянно играть разными составами. Нам не хватает стабильности, и, возможно, именно поэтому так всё и складывается.

Форварду тяжело играть с «Интером». У них схема с пятью защитниками, также есть опорный полузащитник. Мы пытались отправлять в атаку побольше игроков в надежде, что кому-то удастся открыться. Мы забили три мяча – но и пропустили столько же. Мы разочарованы тем, что не удалось победить. Иногда нам недоставало хладнокровия», – приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

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