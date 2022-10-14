Талалаев: постарались надавить на нужные триггеры. Посмотрим, что получится с «Локо»
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Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о знакомстве с командой.
«Вживую я посмотрел два матча команды на стадионе и ещё две игры до этого по телевизору. Мы встретились с Николаем Савичевым, Анатолием Рожковым, Александром Шулениным. Многих я хорошо знаю как футболистов и как тренеров.
Мы постарались надавить на нужные триггеры. Посмотрим, что у нас получится в субботу с «Локомотивом», — приводит слова Андрея Талалаева официальный сайт ФК «Торпедо».
После 12 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив шесть очков. В следующем туре команда Талалаева сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 14 октября. Начало встречи — в 14:00 мск.
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