Талалаев: постарались надавить на нужные триггеры. Посмотрим, что получится с «Локо»

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о знакомстве с командой.

«Вживую я посмотрел два матча команды на стадионе и ещё две игры до этого по телевизору. Мы встретились с Николаем Савичевым, Анатолием Рожковым, Александром Шулениным. Многих я хорошо знаю как футболистов и как тренеров.

Мы постарались надавить на нужные триггеры. Посмотрим, что у нас получится в субботу с «Локомотивом», — приводит слова Андрея Талалаева официальный сайт ФК «Торпедо».

После 12 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив шесть очков. В следующем туре команда Талалаева сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 14 октября. Начало встречи — в 14:00 мск.