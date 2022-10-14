«Ньюкасл» собирается предложить новый контракт трансферной цели «Реала»

«Ньюкасл» собирается предложить новый контракт бразильскому полузащитнику клуба Бруно Гимарайнсу, сообщает в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.



«Абсолютно не хочу его продавать! Бруно — топ-футболист, важная часть нашего путешествия», — заявил спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшуорт.



Отмечается, что 24-летнему игроку будет сделано предложение с повышением зарплаты. Гимарайнс стал игроком «Ньюкасла» в январе 2022 года, перейдя из «Лиона» за € 42 млн. В семи матчах текущего сезона он забил два гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.



Ранее сам игрок сообщил о переговорах, которые у него состоялись о возможном переходе в мадридский «Реал».

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