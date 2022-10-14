Нагорных избран председателем совета директоров «Локомотива». Плутник подал в отставку
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13 октября решением Совета директоров футбольного клуба «Локомотив» председателем совета директоров избран Юрий Нагорных — директор ОАО «РЖД» по коммуникациям. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Накануне Александр Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть совет директоров.
«Локомотив» с девятью очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023. В ближайшем туре команда встретится с московским «Торпедо» (шесть очков), которое замыкает турнирную таблицу. Матч состоится 15 октября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало противостояния — в 14:00 по московскому времени.
Ранее клуб покинули немецкий тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн.
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