Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Садио Мане оценил группу Сенегала на ЧМ-2022

Садио Мане оценил группу Сенегала на ЧМ-2022
Комментарии

Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане оценил группу, в которую его национальная команда попала на чемпионате мира – 2022. Сенегальцам предстоит сыграть в квартете с Катаром, Эквадором и Нидерландами.

«Являются ли Нидерланды самым опасным соперником для Сенегала? Мы должны проявить к ним уважение. Нидерланды занимают хорошие позиции в рейтинге ФИФА. Они очень сильная команда и имеют отличный багаж достижений на чемпионатах мира.

Тем не менее мы не должны недооценивать другие команды в группе. Эквадор и Катар, разумеется, вышли на ЧМ не для того, чтобы подарить нам очки. Эквадор провёл хорошую квалификационную кампанию, а Катар будет сильным соперником на родной земле. Они отправляются на чемпионат мира со статусом чемпионов Азии, который нужно защитить.

Мы не можем оставить без внимания ни одну из команд в нашей группе. Нам нужно быть осторожными, сосредоточенными и идти от игры к игре», — приводит слова Мане официальный сайт ФИФА.

Садио Мане сыграл в футбол в родной деревне в Сенегале:

Хиддинк вернулся к работе со сборной! И это прямо перед стартом ЧМ-2022 Хиддинк вернулся к работе со сборной! И это прямо перед стартом ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022