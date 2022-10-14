Садио Мане оценил группу Сенегала на ЧМ-2022

Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане оценил группу, в которую его национальная команда попала на чемпионате мира – 2022. Сенегальцам предстоит сыграть в квартете с Катаром, Эквадором и Нидерландами.

«Являются ли Нидерланды самым опасным соперником для Сенегала? Мы должны проявить к ним уважение. Нидерланды занимают хорошие позиции в рейтинге ФИФА. Они очень сильная команда и имеют отличный багаж достижений на чемпионатах мира.

Тем не менее мы не должны недооценивать другие команды в группе. Эквадор и Катар, разумеется, вышли на ЧМ не для того, чтобы подарить нам очки. Эквадор провёл хорошую квалификационную кампанию, а Катар будет сильным соперником на родной земле. Они отправляются на чемпионат мира со статусом чемпионов Азии, который нужно защитить.

Мы не можем оставить без внимания ни одну из команд в нашей группе. Нам нужно быть осторожными, сосредоточенными и идти от игры к игре», — приводит слова Мане официальный сайт ФИФА.

Садио Мане сыграл в футбол в родной деревне в Сенегале: