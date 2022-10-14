«Вулверхэмптон» ведёт переговоры с Нуну Эшпириту Санту о возвращении в клуб
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Английский «Вулверхэмптон» ведёт переговоры с португальским тренером Нуну Эшпириту Санту о возвращении в клуб. Об этом сообщил The Athletic.
48-летний специалист покинул «волков» в мае 2021 года. При его руководстве команда дошла до четвертьфинала Лиги Европы, где уступила испанской «Севилье».
В текущем сезоне «Вулверхэмптон» с шестью очками занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после девяти проведённых матчей. В последних трёх встречах команда не смогла забить ни одного мяча. Волки проиграли «Манчестер Сити» (0:3), «Вест Хэму» (0:2) и «Челси» (0:3). Действующим главным тренером «Вулверхэмптона» является португалец Бруну Лаже.
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