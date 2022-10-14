«Плутник ушёл по-мужски». Сенников — об изменениях в совете директоров «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал изменения в совете директоров московского клуба.

«Для меня важно, когда произойдут изменения на тренерском мостике. К смене руководства всегда отношусь спокойно. Логичная цепочка — Плутник взял ответственность на себя. Ушёл по-мужски. Он поверил в немецкую систему, как и многие. Хотелось из «Локомотива» сделать европейский клуб, но не получилось. Поэтому пришлось вместе со всей командой признать результат неудовлетворительным. Посмотрим, как будет «Локомотив» действовать дальше.



То, что оставили своего тренера, на данный момент это нормально. Остаётся всего месяц до паузы в чемпионате. Думаю, что в конце ноября будут искать нового главного тренера», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.