Андрей Лагута перешёл в «Атлетико Пуэблонуэво»

22-летний защитник Андрей Лагута перешёл в клуб «Атлетико Пуэблонуэво», который выступает в испанской Терсере (четвёртом по значимости дивизионе страны). Ранее Лагута выступал за другую команду из Испании — «Дон Альваро».

Стоит отметить, что Андрей Лагута имеет испанское гражданство. Футболист с российскими корнями подписал контракт с «Атлетико Пуэблонуэво» до конца сезона-2022/2023, информирует клубная пресс-служба в «Твиттере».

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от выступлений на международных турнирах. Таким образом, сборная России по футболу потеряла шансы попасть на ЧМ-2022 и Евро-2024. Несмотря на это, европейские клубы продолжают интересоваться российскими игроками. Например, «Челси» вёл переговоры с «Динамо» по поводу трансфера Арсена Захаряна.