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«Решение блестящее!» Губерниев — об изменениях в совете директоров «Локомотива»

«Решение блестящее!» Губерниев — об изменениях в совете директоров «Локомотива»
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Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на изменения в совете директоров московского «Локомотива».

«Решение блестящее! Предыдущий менеджмент «Локо» показал полную импотенцию!» — написал Дмитрий Губерниев в телеграм-канале.

Ранее «Локомотив» объявил, что решением совета директоров клуба председателем совета директоров избран Юрий Нагорных. Накануне Александр Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть совет директоров.

«Локомотив» с девятью очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023. В ближайшем туре команда встретится с московским «Торпедо» (шесть очков), которое замыкает турнирную таблицу. Матч состоится 15 октября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало противостояния — в 14:00 по московскому времени.

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