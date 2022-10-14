Новичок ЦСКА Роша рассказал, почему его трансфер в клуб затянулся

Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, почему его трансфер в клуб затянулся.
«Почему трансфер затянулся? ЦСКА – большой клуб. Как только появилась возможность, я сразу сказал агенту, что хочу перейти. Это было в августе, и там уже было не так далеко до закрытия трансферного окна. Я рад, что успели всё оформить. Счастлив здесь и уже понимаю, что это верный шаг для моей карьеры», — сказал Виллиан Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, Виллиан Роша стал игроком ЦСКА в прошедшее трансферное окно. Согласно данным портала Transfermarkt, его переход обошёлся красно-синим в € 2 млн, а с самим футболистом заключён контракт до 30 июня 2025 года.
Полное интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате»:
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