Виллиан Роша прокомментировал слухи о его переходе в «Зенит» до трансфера в ЦСКА

27-летний бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал информацию о возможном переходе в петербургский «Зенит».



«В 2020 году были разговоры о трансфере в «Зенит»? Да, эти новости появлялись, но мне агент ничего такого не говорил. Думаю, там не было официального предложения. Мне точно ничего не приходило», — сказал Виллиан Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, Виллиан Роша стал игроком ЦСКА в прошедшее трансферное окно. Согласно данным портала Transfermarkt, его переход обошёлся красно-синим в € 2 млн, а с самим футболистом заключён контракт до 30 июня 2025 года.



В текущем сезоне РПЛ защитник ЦСКА провёл четыре матча и отметился одним голом.



Полное интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате»: