Новичок ЦСКА Роша прокомментировал слова агента о «стоимости» переезда в Россию

27-летний бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал слова агента о «стоимости» переезда в Россию.
«Речь о том, через что я прошёл перед тем, как оказаться здесь. Был и во второй, и в первой лиге Португалии. Это всё было необходимо, чтобы пройти этот путь», — сказал Виллиан Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Ранее агент Роши Игор Кампеделли сказал, что Виллиан отлично стартовал в России, но все понимают, какой ценой это даётся.
Напомним, Роша стал игроком ЦСКА в прошедшее трансферное окно. Согласно данным портала Transfermarkt, его переход обошёлся красно-синим в € 2 млн, а с самим футболистом заключён контракт до 30 июня 2025 года.
Полное интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате»:
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