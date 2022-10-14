Клопп поделился мнением о Холанде накануне матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде накануне очного матча команд в рамках английской Премьер-лиги.



«Когда играешь против лучшего нападающего в мире, то должен следить, чтобы он не получил много мячей. Это вызов для нас, мы будем стараться. Играя с «Сити», если ты закрываешь Холанда большим количеством игроков, то открываешь пространство для других игроков мирового класса. Это проблема, и мы попытаемся найти решение.



Мы встречались с Эрлингом, когда он играл в «Зальцбурге». Он был ещё моложе, чем сейчас, но уже тогда был заметен потенциал. Уже тогда мы думали о том, как его закрыть. И он всё равно забил! Он установил новые стандарты с точки зрения физики.



Он сочетает физику, технику и понимание игры. Он ориентируется на поле, балансируя на грани офсайда, читает эти моменты очень хорошо. Также вокруг него есть одни из лучших футболистов мира, которые могут сделать передачу. Де Брёйне, Гюндоган, Фоден, Марез. Идеально, без сомнений», – цитирует Клоппа Sky Sports.

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