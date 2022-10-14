«Спартак» оштрафовали по итогам матча с «Крыльями Советов»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил решения по матчам 12-го тура Премьер-Лиги. Так, московский «Спартак» оштрафован за поведение болельщиков на 60 тысяч рублей по итогам матча с «Крыльями Советов» (5:2).

«В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак» г. Москва на 60 000 рублей.

Предупредить, что в случае очередного нарушения к ФК «Спартак» г. Москва будут применены более строгие санкции», — сказано в решении КДК на официальном сайте РФС.

Напомним, «Спартак» крупно обыграл «Крылья Советов» со счётом 5:2. Голы в составе красно-белых забивали Александр Соболев (дубль), Квинси Промес (дубль) и Руслан Литвинов.