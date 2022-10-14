КДК оштрафовал «Краснодар» за неподобающее поведение в матче с «Ростовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил решения по матчам 12-го тура Премьер-Лиги. Так, «Краснодар» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение в матче с «Ростовом» (2:3).

«В соответствии со статьёй 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (удаление игрока, предупреждение трёх игроков и двух официальных лиц клуба в составе одной команды) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги между командами ФК «Ростов» – ФК «Краснодар», состоявшемся 9 октября 2022 года, – оштрафовать ФК «Краснодар» г. Краснодар на 100 000 рублей», — сказано в решении КДК на официальном сайте РФС.