КДК оштрафовал «Краснодар» за неподобающее поведение в матче с «Ростовом»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил решения по матчам 12-го тура Премьер-Лиги. Так, «Краснодар» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение в матче с «Ростовом» (2:3).
«В соответствии со статьёй 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (удаление игрока, предупреждение трёх игроков и двух официальных лиц клуба в составе одной команды) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги между командами ФК «Ростов» – ФК «Краснодар», состоявшемся 9 октября 2022 года, – оштрафовать ФК «Краснодар» г. Краснодар на 100 000 рублей», — сказано в решении КДК на официальном сайте РФС.
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