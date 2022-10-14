Стукалов отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов отреагировал на слухи об интересе к его персоне со стороны «Пари Нижний Новгород». Напомним, тренерский мостик нижегородцев может покинуть Михаил Галактионов, кандидатура которого интересна московскому «Локомотиву».

«Я впервые слышу, что я в шорт-листе «Пари НН». Со мной никто не связывался и не общался. Хотел бы поработать там? Я сейчас сосредоточен на «Роторе», у нас сегодня игра. В шорт-листе может быть миллион людей, никто не знает, кто входит в этот список», — приводит слова Алексея Стукалова Metaratings.

Напомним, недавно «Локомотив» отправил в отставку немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра. На его место железнодорожники хотят назначить Михаила Галактионова, поэтому пост наставника «Нижнего Новгорода» может стать вакантным уже в ближайшее время.