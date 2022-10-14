Источник: «Спартак» поставил Эшуорту задачу приобрести трёх футболистов зимой

Спортивный департамент «Спартака» во главе с Полом Эшуортом должен оформить три подписания в зимнее трансферное окно. Такую задачу поставило новое руководство красно-белых, информирует «РБ Спорт».
Какие именно позиции в составе «Спартака» хочет усилить новое руководство — пока неизвестно.
Напомним, Эшуорт был назначен на пост спортивного директора «Спартака» в конце сентября 2022 года. Британец уже имеет опыт работы в России. В 2005 году он занимал должность спортивного директора «Ростова». В двух матчах Эшуорт даже был исполняющим обязанности главного тренера команды вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина. Также он работал скаутом британского «Брайтон энд Хоув Альбион», был исполнительным директором «Астаны» и тренировал несколько латвийских клубов.
- 14 октября 2022
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