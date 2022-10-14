Сарвели — о матче с «Крыльями»: если забью? Не буду праздновать

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели рассказал, что не будет праздновать гол, если ему удастся забить в ворота самарских «Крыльев Советов». Матч состоится в Самаре 16 октября.

«Если забью? Не буду праздновать, потому что я благодарен «Крыльям» за предыдущие два года, которые я там провёл. С какими чувствами еду? С прекрасными. Отличный город, прекрасный стадион.

С некоторыми ребятами мы часто на связи, постоянно списываемся, созваниваемся. Вот, например, недавно созванивался с Ромой Ежовым, с которым я играл около 10 лет подряд в одной команде, пообщались и с нетерпением ждём матча», — приводит слова Сарвели официальный сайт «Сочи».

В телеграм-канале «Чемпионата» проходит розыгрыш футболки игрока «Крыльев» Александара Чирковича с его автографом.