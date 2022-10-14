Руслан Литвинов высказался о предстоящем дерби «Спартака» с ЦСКА

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о предстоящем дерби с ЦСКА в 13-м туре РПЛ. Противостояние московских команд состоится 16 октября на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

«Год назад я дебютировал в основе «Спартака» именно в матче с ЦСКА? Конечно, это одна из самых важных игр в моей карьере. Именно с неё начал свой путь. Как сейчас помню – волнение перед матчем, разговоры с Руем Виторией. Такого волнения, как тогда, уже точно нет. Но дерби есть дерби. Всё равно накал страстей и эмоций будет, к этому надо готовиться. Будет важная игра для нас.

Каждый матч для нас как финал, независимо от того, как играли раньше. Самое главное – двигаться вперёд, не останавливаться и даже не думать о прошлых поражениях.

Что могу сказать о ЦСКА? Разбираем с тренерским штабом их сильные и слабые стороны. Думаю, уже после игры можно будет говорить об их сильных сторонах. Сейчас самое главное – правильно подготовиться, разобрать их и найти подход к сопернику, чтобы постараться победить», — сказал Литвинов в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».