Руслан Литвинов высказался о предстоящем дерби «Спартака» с ЦСКА

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о предстоящем дерби с ЦСКА в 13-м туре РПЛ. Противостояние московских команд состоится 16 октября на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
«Год назад я дебютировал в основе «Спартака» именно в матче с ЦСКА? Конечно, это одна из самых важных игр в моей карьере. Именно с неё начал свой путь. Как сейчас помню – волнение перед матчем, разговоры с Руем Виторией. Такого волнения, как тогда, уже точно нет. Но дерби есть дерби. Всё равно накал страстей и эмоций будет, к этому надо готовиться. Будет важная игра для нас.
Каждый матч для нас как финал, независимо от того, как играли раньше. Самое главное – двигаться вперёд, не останавливаться и даже не думать о прошлых поражениях.
Что могу сказать о ЦСКА? Разбираем с тренерским штабом их сильные и слабые стороны. Думаю, уже после игры можно будет говорить об их сильных сторонах. Сейчас самое главное – правильно подготовиться, разобрать их и найти подход к сопернику, чтобы постараться победить», — сказал Литвинов в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».
- 14 октября 2022
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