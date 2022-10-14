Экс-футболист «Динамо» Рыков обратился в полицию. У его «Мерседеса» оторвали зеркало

Бывший футболист московского «Динамо» и екатеринбургского «Урала» Владимир Рыков, ныне выступающий за «Родину», обратился в правоохранительные органы.

Как информирует телеграм-канал «Мутко против», 13 октября Рыков оставил свой «Мерседес» неподалёку от станции метро «Бульвар Рокоссовского» в Москве. Вернувшись к автомобилю, Владимир обнаружил, что неизвестные оторвали и украли левое зеркало машины.

Рыков написал заявление в полицию, оценив свой ущерб в 70 тыс. рублей.

Напомним, 34-летний Владимир Рыков выступает за «Родину» с февраля 2022 года. Ранее он играл за «Урал», «Динамо», «Торпедо», «Мордовию», «Томь», «Волгу» и множество других российских клубов. В нынешнем сезоне он провёл девять матчей в Первой лиге.