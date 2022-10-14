Линекер: знаю двух футболистов-геев. Было бы здорово, если бы они открылись во время ЧМ

Бывший футболист, а ныне эксперт Гари Линекер заявил, что знает двух футболистов-геев, которые ещё не рассказали об этом.
«Было бы здорово, если бы один из них или оба открылись во время чемпионата мира. Это было бы потрясающе. Знаю, что кто-то был очень близок и обдумывал это. Я знаю двоих, но, очевидно, не мне говорить, кто они.
Почему до сих пор не сказали? Страх. Боязнь неизвестного, я полагаю. Возможно, они беспокоятся о том, что могут подумать их товарищи по команде, хотя они, вероятно, уже знают», — приводит слова Линекера Mirror.
Ранее стало известно, что ЛГБТ-болельщики смогут использовать радужные флаги на матчах чемпионата мира по футболу 2022 года, а для пьяных фанатов создадут специальные зоны.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. В нём примут участие 32 команды. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале, прошедшем в 2018 году в России.
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