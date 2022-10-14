Гвардиола: ничто не меняет моего отношения к «Ливерпулю». Он всегда был вызовом для нас

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о предстоящем матче Английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».
«Ливерпуль» всегда был нашим самым большим вызовом, так будет и сейчас. С учётом чемпионата мира в таблице может произойти всё что угодно. На «Энфилде» мы всегда играли очень хорошо. Будь то победа или поражение, мы демонстрировали невероятный характер.
В прошлом сезоне «Ливерпуль» был на пути к невероятному достижению – выигрышу четырёх титулов. Но из-за двух маленьких деталей они не достигли того, чего ещё не добивалась ни одна английская команда.
Я не обращаю внимания на то, что сейчас у них хороший или плохой период. Они знают, что в последние годы мы боролись за большинство соревнований и титулов. И мы были немного лучше, особенно в АПЛ, но ничто не меняет моего отношения к «Ливерпулю», – цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Выиграй футболку Эрлинга Холанда! Розыгрыш — в телеграм-канале «Чемпионата».
- 14 октября 2022
-
16:54
-
16:45
-
16:43
-
16:34
-
16:26
-
16:17
-
16:11
-
16:04
-
16:00
-
15:43
-
15:33
-
15:33
-
15:29
-
15:20
-
15:17
-
15:00
-
15:00
-
14:36
-
14:30
-
14:24
-
14:21
-
14:10
-
14:07
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
13:56
-
13:52
-
13:44
-
13:27
-
13:22
-
13:14
-
13:07
-
13:05
-
13:00