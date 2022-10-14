Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола: ничто не меняет моего отношения к «Ливерпулю». Он всегда был вызовом для нас

Гвардиола: ничто не меняет моего отношения к «Ливерпулю». Он всегда был вызовом для нас
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о предстоящем матче Английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» всегда был нашим самым большим вызовом, так будет и сейчас. С учётом чемпионата мира в таблице может произойти всё что угодно. На «Энфилде» мы всегда играли очень хорошо. Будь то победа или поражение, мы демонстрировали невероятный характер.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» был на пути к невероятному достижению – выигрышу четырёх титулов. Но из-за двух маленьких деталей они не достигли того, чего ещё не добивалась ни одна английская команда.

Я не обращаю внимания на то, что сейчас у них хороший или плохой период. Они знают, что в последние годы мы боролись за большинство соревнований и титулов. И мы были немного лучше, особенно в АПЛ, но ничто не меняет моего отношения к «Ливерпулю», – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Выиграй футболку Эрлинга Холанда! Розыгрыш — в телеграм-канале «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022