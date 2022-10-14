Гвардиола: ничто не меняет моего отношения к «Ливерпулю». Он всегда был вызовом для нас

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о предстоящем матче Английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».



«Ливерпуль» всегда был нашим самым большим вызовом, так будет и сейчас. С учётом чемпионата мира в таблице может произойти всё что угодно. На «Энфилде» мы всегда играли очень хорошо. Будь то победа или поражение, мы демонстрировали невероятный характер.



В прошлом сезоне «Ливерпуль» был на пути к невероятному достижению – выигрышу четырёх титулов. Но из-за двух маленьких деталей они не достигли того, чего ещё не добивалась ни одна английская команда.



Я не обращаю внимания на то, что сейчас у них хороший или плохой период. Они знают, что в последние годы мы боролись за большинство соревнований и титулов. И мы были немного лучше, особенно в АПЛ, но ничто не меняет моего отношения к «Ливерпулю», – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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