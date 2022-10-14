Игрок «Спартака» Литвинов: мне хочется забивать в каждой игре
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Футболист «Спартака» Руслан Литвинов признался, что хочет забивать в каждом матче. Также выразил готовность играть на любой позиции, лишь бы приносить пользу команде.
«Мне хочется забивать в каждой игре. Понятное дело, что позиция немножко другая – подальше от ворот, не как у Саши Соболева. Но буду стараться, подключаться на стандарты и использовать свои моменты.
Я уже спокойно отношусь к смене позиции. Понимаю, что в какой-то ситуации нужно перейти повыше, или опуститься пониже. Готов на все сто процентов помочь команде на любой позиции», — сказал Литвинов в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».
Напомним, в ближайшем матче Российской Премьер-Лиги «Спартак» встретится с ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена».
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