Украинец Лунин сыграет в воротах «Реала» в матче с «Барселоной»

Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа не успевает восстановиться после травмы к ближайшему матчу чемпионата Испании с «Барселоной». Таким образом, ворота мадридцев в «эль классико» будет защищать украинец Андрей Лунин, информирует Marca.
Согласно сведениям источника, медицинский штаб «Реала» решил подойти к восстановлению Куртуа тщательно и не форсировать его возвращение в общую группу. В игре с «Барселоной» Лунин, как и в последнем матче Лиги чемпионов, встанет в ворота «Королевского клуба» вместо Тибо.
Напомним, 16 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» будет принимать «Барселону» в матче 9-го тура Примеры. Команды имеют равные показатели набранных очков после восьми игр — 22. Но по разнице мячей выше в турнирной таблице располагается «Барселона».
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