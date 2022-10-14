Хвича Кварацхелия мог перейти в «Ювентус» Маурицио Сарри

Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия, известный по выступлениям за казанский «Рубин» в РПЛ, мог стать игроком туринского «Ювентуса», когда команду возглавлял Маурицио Сарри, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, итальянский специалист ещё в 2019 году разглядел таланты молодого грузина и предложил руководству «Ювентуса» его кандидатуру для потенциального трансфера, но рекомендации Сарри были проигнорированы.

Маурицио Сарри был уволен «Ювентусом» летом 2020 года. Его пост занял Андреа Пирло, который, в свою очередь, оставил обязанности главного тренера «старой синьоры» после возвращения Массимилиано Аллегри.

Хвича Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом 2022 года из «Динамо Батуми» за € 10 млн. В 13 матчах этого сезона грузин забил семь голов и отдал семь голевых передач за неаполитанскую команду в Серии A и Лиге чемпионов.

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