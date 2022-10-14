«Когда Роналду успокоил «Камп Ноу». Тчуамени — о главном воспоминании из «эль класико»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени в преддверии матча 9-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» поделился эмоциями от участия в первом «эль класико».
«Я очень рад сыграть своё первое «эль класико» на «Бернабеу» с нашими болельщиками. Это особенный матч, самый важный в мире. Мы сделаем всё, чтобы победить.
«Первое воспоминание об «эль класико»? Криштиану Роналду успокаивает «Камп Ноу», — сказал Тчуамени в видео, опубликованном в соцсетях «Реала».
Напомним, знаменитое празднование Роналду произошло во время матча 35-го тура чемпионата Испании сезона-2011/2012. Тогда команды встречались на «Камп Ноу»: к 73-й минуте счёт был 1:1, но Роналду точным ударом вывел свою команду вперёд и принёс ей победу.
Матч 9-го тура Ла Лиги «Реал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 16 октября. Начало: 17:15 мск.
Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану. Видеоролик:
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