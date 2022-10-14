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Марсьяль — лучший футболист АПЛ по количеству результативных действий за 90 минут

Марсьяль — лучший футболист АПЛ по количеству результативных действий за 90 минут
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль является лучшим футболистом английской Премьер-лиги по количеству результативных действий (считаются и голевые передачи) за 90 минут. В среднем французский форвард отмечается 3,21 результативными действиями за матч. Об этом сообщает Squawka.

Тройка лучших футболистов АПЛ по системе «гол+пас» за 90 минут:

Антони Марсьяль — 3,21
Минут на поле: 134
Действий по системе «гол+пас»: 4 (2+2)

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 2,03
Минут на поле: 754
Действий по системе «гол+пас»: 18 (15+3)

Роберто Фирмино («Ливерпуль») — 1,56
Минут на поле: 468
Действий по системе «гол+пас»: 9 (6+3)

У кого из футболистов английской Премьер-лиги самый крупный контракт. Видеоролик:

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