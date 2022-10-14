Марсьяль — лучший футболист АПЛ по количеству результативных действий за 90 минут

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль является лучшим футболистом английской Премьер-лиги по количеству результативных действий (считаются и голевые передачи) за 90 минут. В среднем французский форвард отмечается 3,21 результативными действиями за матч. Об этом сообщает Squawka.



Тройка лучших футболистов АПЛ по системе «гол+пас» за 90 минут:



Антони Марсьяль — 3,21

Минут на поле: 134

Действий по системе «гол+пас»: 4 (2+2)



Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 2,03

Минут на поле: 754

Действий по системе «гол+пас»: 18 (15+3)



Роберто Фирмино («Ливерпуль») — 1,56

Минут на поле: 468

Действий по системе «гол+пас»: 9 (6+3)

У кого из футболистов английской Премьер-лиги самый крупный контракт. Видеоролик: