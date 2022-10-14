Марсьяль — лучший футболист АПЛ по количеству результативных действий за 90 минут
Поделиться
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль является лучшим футболистом английской Премьер-лиги по количеству результативных действий (считаются и голевые передачи) за 90 минут. В среднем французский форвард отмечается 3,21 результативными действиями за матч. Об этом сообщает Squawka.
Тройка лучших футболистов АПЛ по системе «гол+пас» за 90 минут:
Антони Марсьяль — 3,21
Минут на поле: 134
Действий по системе «гол+пас»: 4 (2+2)
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 2,03
Минут на поле: 754
Действий по системе «гол+пас»: 18 (15+3)
Роберто Фирмино («Ливерпуль») — 1,56
Минут на поле: 468
Действий по системе «гол+пас»: 9 (6+3)
У кого из футболистов английской Премьер-лиги самый крупный контракт. Видеоролик:
Комментарии
- 14 октября 2022
-
18:27
-
18:24
-
18:06
-
18:00
-
17:49
-
17:44
-
17:43
-
17:39
-
17:31
-
17:24
-
17:16
-
17:15
-
17:15
-
16:54
-
16:45
-
16:43
-
16:34
-
16:26
-
16:17
-
16:11
-
16:04
-
16:00
-
15:43
-
15:33
-
15:33
-
15:29
-
15:20
-
15:17
-
15:00
-
15:00
-
14:36
-
14:30
-
14:24
-
14:21
-
14:10
Партнерский контент