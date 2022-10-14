Основатель «Факела» Скачилов скончался на 88-м году жизни
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Основатель воронежского «Факела» Виктор Скачилов скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба команды.
«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким Виктора Николаевича и всем болельщикам футбольного клуба «Факел». Невозможно подобрать слова, чтобы описать горечь нашей утраты», — говорится в сообщении клуба.
Виктор Николаевич Скачилов был доктором политических наук, заведующим кафедрой Воронежского филиала Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.В.Плеханова. После 12 туров Российской Премьер-Лиги воронежцы занимают в турнире 13-е место. В начале сезона команду возглавлял Олег Василенко, по ходу чемпионата он был уволен с тренерского поста. Его место занял Дмитрий Пятибратов.
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