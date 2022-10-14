Тренер «ПСЖ» Галтье высказался о слухах про желание Килиана Мбаппе уйти из команды

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье в резкой форме ответил журналистам, спросивших его мнение по поводу ситуации с нападающим Килианом Мбаппе. Ранее сообщалось, что 23-летний футболист разочаровался в команде и хочет уйти.
«У нас есть определённый опыт, как справляться с такими вещами. Прежде всего я хочу сказать одно: вы задаёте мне много вопросов, но никогда не говорите о футболе. Не тратите ни секунды на футбол. Это всё неспортивные дела. Что бы я ни сказал, вы говорите или пишете обратное.
Все мои футболисты — профессионалы, но это не имеет значения. Я не буду комментировать слухи. Мбаппе дал наилучший ответ в матче с «Бенфикой». Он стал лучшим игроком той встречи, хорошо играл. Я горжусь тем, что работаю тренером «ПСЖ», но хотел бы ещё немного поговорить о футболе.
Сыграет ли Мбаппе с «Марселем»? Если вы ожидаете, что я прокомментирую слухи, вы ошибаетесь. Я не собираюсь этого делать. Когда я не был в «ПСЖ», то с нетерпением ждал таких игр. Что бы я ни сказал, вы мне не поверите, но в раздевалке много хороших вещей. Они не целуются весь день, но дела идут хорошо, и Килиан отлично себя чувствует», — приводит слова Галтье Marca.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе. Видеоролик:
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