Поттер рассказал о травме Канте. Игрок может пропустить чемпионат мира

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о травме полузащитника лондонского клуба Н'Голо Канте.

«Нам нужно разобраться со здоровьем Канте. Его постоянные повреждения нас беспокоят. Вечно что-то случается на последнем этапе реабилитации. Сейчас надо поставить правильный диагноз, получить правильную консультацию, а затем попытаться помочь ему набрать форму», – цитирует наставника Sky Sports.

«Челси» набрал семь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА. «Милан» (4), с которым синие только что дважды сыграли — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются «Ред Булл Зальцбург» (6) и загребское «Динамо» (4).

После рецидива травмы подколенного сухожилия на прошлой неделе Н'Голо Канте должен пропустить ещё несколько недель. Таким образом, футболист рискует не поехать на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

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