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«КАМАЗ» обыграл «Енисей» и закрепился в тройке Первой лиги

«КАМАЗ» обыграл «Енисей» и закрепился в тройке Первой лиги
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Сегодня, 14 октября, матчем между «КАМАЗом» и «Енисеем» открылся 14-й тур Мелбет Первой лиги. Встреча на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах завершилась победой домашней команды с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол на 4-й минуте забил полузащитник челнинской команды Ильнур Бадртдинов.

«КАМАЗ» набрал 26 очков и закрепился на третьей строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги. Столько же очков у «Балтики», но команда из Калининграда имеет матч в запасе и лучшие дополнительные показатели. В следующем туре «КАМАЗ» сыграет с ярославским «Шинником» в гостях.

У «Енисея» осталось 23 очка и четвёртая строчка в турнирной таблице. По итогам 14-го тура их могут опередить «Рубин», «Арсенал» и «Волгарь».

Россия - Мелбет Первая лига. 14-й тур
14 октября 2022, пятница. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Бадртдинов – 4'
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