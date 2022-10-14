«КАМАЗ» обыграл «Енисей» и закрепился в тройке Первой лиги

Сегодня, 14 октября, матчем между «КАМАЗом» и «Енисеем» открылся 14-й тур Мелбет Первой лиги. Встреча на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах завершилась победой домашней команды с минимальным счётом 1:0.



Единственный гол на 4-й минуте забил полузащитник челнинской команды Ильнур Бадртдинов.



«КАМАЗ» набрал 26 очков и закрепился на третьей строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги. Столько же очков у «Балтики», но команда из Калининграда имеет матч в запасе и лучшие дополнительные показатели. В следующем туре «КАМАЗ» сыграет с ярославским «Шинником» в гостях.



У «Енисея» осталось 23 очка и четвёртая строчка в турнирной таблице. По итогам 14-го тура их могут опередить «Рубин», «Арсенал» и «Волгарь».