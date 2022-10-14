Болельщики признали Холанда лучшим игроком АПЛ в сентябре
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Болельщики признали нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда лучшим игроком английской Премьер-лиги в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В прошлом месяце норвежец принял участие в двух матчах турнира. В каждом из них он забил по голу. Таким образом, «горожане» благодаря его забитому мячу сыграли вничью с «Астон Виллой» (1:1) и разгромили «Вулверхэмптон». Всего в английском национальном первенстве в девяти играх он забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.
Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в английской Премьер-лиге. В группе Лиги чемпионов английский клуб так же занимает первое место. «Горожане» — действующие чемпионы Англии.
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