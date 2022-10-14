Юристы потребовали у АПЛ начать расследование в отношении владельцев «Манчестер Сити»

Британские юристы, действующие от лица украинских активистов, отправили руководству АПЛ запрос о том, начала ли лига расследование в отношении владельцев «Манчестер Сити», обвиняемых в помощи российским олигархам в обходе санкций, сообщает The Guardian.

Шейх Мансур, заместитель премьер-министра ОАЭ и член правящей семьи Абу-Даби, обвиняется СМИ в том, что помогал российским олигархам избегать санкций, переводя их активы, в том числе яхты и частные самолеты, в Эмираты.

«Мы обращаемся к вам с просьбой сообщить о любых шагах, которые Премьер-лига и/или Футбольная ассоциация Англии предпринимают, чтобы выяснить, остается ли шейх Мансур человеком, который соответствует должности владельца и/или президента футбольного клуба», — заявляют правозащитники в письме, адресованном АПЛ.

Офис шейха Мансура в ОАЭ не ответил на запросы о комментариях. Представители «Манчестер Сити» и АПЛ отказались от комментариев. Футбольная ассоциация Англии сообщила, что надлежащая проверка является обязанностью лиги".

Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану