Юристы потребовали у АПЛ начать расследование в отношении владельцев «Манчестер Сити»

Британские юристы, действующие от лица украинских активистов, отправили руководству АПЛ запрос о том, начала ли лига расследование в отношении владельцев «Манчестер Сити», обвиняемых в помощи российским олигархам в обходе санкций, сообщает The Guardian.
Шейх Мансур, заместитель премьер-министра ОАЭ и член правящей семьи Абу-Даби, обвиняется СМИ в том, что помогал российским олигархам избегать санкций, переводя их активы, в том числе яхты и частные самолеты, в Эмираты.
«Мы обращаемся к вам с просьбой сообщить о любых шагах, которые Премьер-лига и/или Футбольная ассоциация Англии предпринимают, чтобы выяснить, остается ли шейх Мансур человеком, который соответствует должности владельца и/или президента футбольного клуба», — заявляют правозащитники в письме, адресованном АПЛ.
Офис шейха Мансура в ОАЭ не ответил на запросы о комментариях. Представители «Манчестер Сити» и АПЛ отказались от комментариев. Футбольная ассоциация Англии сообщила, что надлежащая проверка является обязанностью лиги".
Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану
- 14 октября 2022
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:50
-
19:46
-
19:34
-
19:19
-
19:18
-
19:01
-
19:00
-
18:54
-
18:53
-
18:43
-
18:27
-
18:24
-
18:06
-
18:00
-
17:49
-
17:44
-
17:43
-
17:39
-
17:31
-
17:24
-
17:16
-
17:15
-
17:15
-
16:54
-
16:45
-
16:43
-
16:34
-
16:26
-
16:17
-
16:11
-
16:04