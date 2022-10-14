Анри готов вернуться к тренерской работе, но не хочет покидать Бельгию до чемпионата мира

Французский специалист Тьерри Анри, входящий в тренерский штаб Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, подтвердил, что хочет вернуться к работе главным тренером. Ранее 45-летний Анри работал в таком статусе в «Монако» и «Монреале» (МЛС).



«Возвращение к работе главным тренером? Да, возможно, я хотел бы об этом подумать. Сейчас пройдёт чемпионат мира, поэтому знаешь, странно уезжать.



Я просто хочу вернуться и помогать, особенно с молодежью. После «Монако» я отправился в «Монреаль». Люди скажут, что это не очень логично, но речь не об этом. Речь идет о том, что я становлюсь лучше, а также о том, что лучшие отношения, которые у меня были в этих командах, — это отношения с молодежью», — приводит слова Анри The Sun.

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