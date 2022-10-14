Лапорта: есть много фанатов, которые до сих пор ходят в футболках Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как болельщики каталонского клуба относятся к бывшему нападающему команды Лионелю Месси, сейчас выступающему за «Пари Сен-Жермен».



«Мы обязательно увековечим лучшего игрока в истории клуба в нашей истории. Месси до сих пор живёт в нашей коллективной памяти. В воскресенье будет 18 лет с его дебюта, мы хотим устроить нечто грандиозное. Есть много фанатов, которые до сих пор ходят в футболках с его именем», – цитирует Лапорту Marca.

Ранее сообщалось, что Месси сможет сыграть в ближайшем матче чемпионата Франции с «Марселем».

«Барселона» обыграла «Сельту» в матче Ла Лиги:

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