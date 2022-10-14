«Работорговцев не приветствуем». Фанаты «Браги» — о доле владельцев «ПСЖ» в клубе

Болельщики португальской «Браги» отреагировали на покупку 21,67% акций команды компанией Qatar Sports Investments (QSI), которая также владеет «ПСЖ». Свой протест фанаты выразили через баннер на матче группового этапа с клубом «Сент-Жиллуаз».
«Работорговцев из Катара не приветствуем», — сказано на баннере.
О продаже части акций команды «Брага» сообщила 10 октября. При этом утверждалось, что приход нового инвестора не приведёт к изменениям в руководстве «Браги», а совету директоров гарантируется полная независимость в принятии решений.
«Брага» набрала 19 очков в девяти турах чемпионата Португалии и занимает в турнирной таблице третье место, уступая лишь «Порту» (22) и «Бенфике» (25). В следующем туре команда сыграет с клубом «Эшторил-Прая».
Самые быстрые отставки тренеров в футболе. Видеоролик:
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