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«Работорговцев не приветствуем». Фанаты «Браги» — о доле владельцев «ПСЖ» в клубе

«Работорговцев не приветствуем». Фанаты «Браги» — о доле владельцев «ПСЖ» в клубе
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Болельщики португальской «Браги» отреагировали на покупку 21,67% акций команды компанией Qatar Sports Investments (QSI), которая также владеет «ПСЖ». Свой протест фанаты выразили через баннер на матче группового этапа с клубом «Сент-Жиллуаз».

«Работорговцев из Катара не приветствуем», — сказано на баннере.

О продаже части акций команды «Брага» сообщила 10 октября. При этом утверждалось, что приход нового инвестора не приведёт к изменениям в руководстве «Браги», а совету директоров гарантируется полная независимость в принятии решений.

«Брага» набрала 19 очков в девяти турах чемпионата Португалии и занимает в турнирной таблице третье место, уступая лишь «Порту» (22) и «Бенфике» (25). В следующем туре команда сыграет с клубом «Эшторил-Прая».

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