The Athletic: Канте пропустит чемпионат мира

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте пропустит чемпионат мира. Об этом сообщает The Athletic.



По информации источника, стоит ожидать, что французский футболист пропустит около трёх месяцев, восстанавливаясь после травмы подколенного сухожилия. Ранее сообщалось, что у него произошёл рецидив травмы. Последний раз Канте выходил на поле 14 августа.



Ранее в СМИ появилась информация, что «Челси» не собирается продлевать контракт с Н'Голо Канте, хотя нынешнее соглашение истекает в конце сезона-2022/2023. Одним из аргументов лондонского клуба является травматичность звёздного полузащитника. На данный момент футболист провёл в сезоне-2022/2023 лишь два матча.

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