Карим Бензема может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает El Nacional.

По информации источника, форвард положительно воспринимает интерес «красных дьяволов» и готов рассмотреть возможный переход. Однако приоритетным вариантом для француза является продление контракта с «Реалом». Действующее соглашение Бензема истекает летом 2023 года. Если новый контракт с «королевским клубом» не будет подписан до конца сезона, то нападающий готов к переговорам с «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось о том, что контракт Бензема может быть автоматически продлён на год, если футболист выиграет «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту года по версии издания France Football. Нападающий «Реала» считается одним из главных претендентов на награду.

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