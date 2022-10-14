Черчесов: первое место в ЛЕ — промежуточное. Задача «Ференцвароша» — выход из группы

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил успехи своей команды в Лиге Европы.

«Первое место в группе — промежуточный результат. Да, девять очков, первое место. Но победа «Трабзонспора» над «Монако» окончательно запутала карты. У нас была задача попасть в Лигу чемпионов, но в каждом турнире выкладываемся на максимум. Наша задача – выйти из группы», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью Андрею Панкову.

«Ференцварош» занимает первое место в турнирной таблице группы Н, набрав девять очков после четырёх встреч. «Црвена Звезда» — на четвёртой строчке, не набрав баллов. Второе место в группе занимает «Трабзонспор» (6), третий — «Монако» (6).



В следующем туре «Ференцварош» сыграет дома с «Монако» (27 октября, 22:00 мск), «Црвена Звезда» примет «Трабзонспор» (27 октября, 22:00 мск).